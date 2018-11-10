2018-11-10T23:49:34+03:00
Происшествия

В США в крушении небольшого самолета погибли четыре человека

Причиной аварии мог стать сердечный приступ пилота
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Айове разбился одномоторный самолетВ Айове разбился одномоторный самолетФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Частный одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Айова, неподалеку от города Ле-Марс. Об этом сообщил офис шерифа округа Гатри.

Самолет вылетел из аэропорта Guthrie Center рано утром, в 6:30 по местному времени (15:30 мск). Крушение произошло вскоре после того, как аппарат набрал высоту. В полиции полагают, что причиной аварии мог стать сердечный приступ у 49-летнего пилота.

Вместе с ним на борту самолета находились три человека, в том числе 15-летняя девушка. Все тела найдены и опознаны, сообщает телекомпания ABC.

Один из пассажиров был учеником пилота и попытался совершить аварийную посадку, но не справился с управлением. В управлении воздушным движением сообщили, что одномоторный самолет 1979 года Piper направился в Оцеолу, к югу от Де-Мойн.Его пассажиры направлялись на охоту.

По факту крушения авиационные власти США начали расследование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9
Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в постоянном нарушении минских договоренностей
США еще не решили, разорвать Договор о РСМД или сохранить
Турция завершила расследование убийства российского посла Карлова
Сборная Германии громит Россию 3:0 после первого тайма товарищеской игры
В крупной аварии на северо-востоке Москвы пострадали три человека
Американец, рассылавший бомбы, не признал свою вину
В Германии 40 человек пострадали при столкновении автобусов
Три человека пострадали от взрыва в московском жилом доме
США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма
В США хотят выслать проповедника Гюлена
Матч Германия - Россия 15 ноября: Нойер появится в воротах немцев с первых минут
МВД Финляндии обсудило с Советом безопасности РФ помехи в работе GPS
В матче Германия - Россия впервые за нашу команду сыграет бразилец Ари
Министерство просвещения держит на контроле проверки учителей, избивавших учеников
Замминистра по вопросам Brexit ушла в отставку
Курс евро опустился ниже 75 рублей
На следующей неделе москвичей ждет похолодание и снег
Мексиканец требует с Coca-Cola 345 миллионов долларов
Хакеры атаковали российские банки под видом ЦБ
В Киеве появился сквер имени Бориса Немцова
Станислав Черчесов досрочно получил престижную премию Arctic Awards
Под санкции США попали 17 подданных Саудовской Аравии
На Украине за посещение Крыма задержали 15 судов
Суд отказал Павлу Мамаеву в освобождении из СИЗО