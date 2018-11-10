В США в крушении небольшого самолета погибли четыре человека

10 Нояб. 23:49 2018-11-10T23:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Частный одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Айова, неподалеку от города Ле-Марс. Об этом сообщил офис шерифа округа Гатри.

Самолет вылетел из аэропорта Guthrie Center рано утром, в 6:30 по местному времени (15:30 мск). Крушение произошло вскоре после того, как аппарат набрал высоту. В полиции полагают, что причиной аварии мог стать сердечный приступ у 49-летнего пилота.

Вместе с ним на борту самолета находились три человека, в том числе 15-летняя девушка. Все тела найдены и опознаны, сообщает телекомпания ABC.

Один из пассажиров был учеником пилота и попытался совершить аварийную посадку, но не справился с управлением. В управлении воздушным движением сообщили, что одномоторный самолет 1979 года Piper направился в Оцеолу, к югу от Де-Мойн.Его пассажиры направлялись на охоту.

По факту крушения авиационные власти США начали расследование.