Кандидат в губернаторы Флориды передумал признавать поражение на выборах

11 Нояб. 02:42 2018-11-11T02:42:32+03:00

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Кандидат на пост губернатора Флориды от демократической партии, мэр города Таллахасси Эндрю Гиллум отказался от своего заявления о признании поражения в связи с началом автоматического пересчета голосов. Об этом он заявил 10 ноября в телеэфире.

"Я заменяю свои слова о признании поражения принципиальным и бескомпромиссным призывом к учету каждого голоса. Я говорю это, осознавая, что моя судьба может после этого измениться или не измениться", - указал он.

Демократ пояснил, что признал свое поражение, основываясь на самых последних данных о распределении голосов, какие имелись на тот момент, передает ТАСС.

Решение о пересчете бюллетеней власти Флориды приняли в связи с очень маленьким разрывом голосов между кандидатами на пост сенатора от штата в Конгресс, губернатора, а также главы Минсельхоза штата. Чтобы назвать победителей с полной уверенностью, процедуру проведут в ближайшие дни, и результаты будут представлены к 15 ноября. После этого возможен также ручной пересчет бюллетеней.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 6 ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам республиканцы сохранили контроль над Сенатом, но потеряли контроль над Палатой представителей.