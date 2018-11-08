2018-11-08T16:05:56+03:00
В мире

Болтон назвал промежуточные выборы в конгресс США самыми безопасными в истории

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен ранее заявила, что власти не зафиксировали попыток взлома оборудования на избирательных участках
Екатерина БОЛГОВА
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Помощник президента CША по нацбезопасности Джон БолтонПомощник президента CША по нацбезопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Помощник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон назвал самыми безопасными в истории промежуточные выборы в конгресс США, пошедшие во вторник, 6 ноября.

"Я горжусь усилиями, предпринятыми федеральным правительством с тем, чтобы прошедшие промежуточные выборы были самыми безопасными в истории", - написал Болтон в своем микроблоге в Twitter.

Он также процитировал заявление Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме о том, что были скоординированы беспрецедентные усилия федерального правительства для помощи властям штатов и местным властям в обеспечении безопасности выборов.

Ранее министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявил, что попытки взлома оборудования на участках для голосования не были зафиксированы.

Напомним, на выборах 6 ноября переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи.

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