2018-11-11T05:18:31+03:00
Экономика

Министры ОПЕК+ обсудят в Абу-Даби сокращение добычи нефти в 2019 году

Страны соглашения планируют и дальше взаимодействовать в рамках нового формата, который пока не определен
Юлия ДИВЕЕВА
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Страны ОПЕК обсудят сокращение добычи нефти в 2019 годуСтраны ОПЕК обсудят сокращение добычи нефти в 2019 годуФото: REUTERS
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В Абу-Даби в воскресенье состоится заседание министров мониторингового комитета сделки ОПЕК+, на котором будет обсуждаться вопрос сокращения добычи нефти в 2019 году.

Договоренность о заморозке производства сырья на уровне октября 2016 года формально заканчивается в конце 2018 года. В этом году наметилось восстановление баланса на рынке нефтепродуктов, благодаря не только соглашению ОПЕК+, но и американским санкциям в отношении Ирана.

Начиная с июня, Россия, Саудовская Аравия и ряд других стран начали наращивать нефтедобычу, чтобы довести уровень исполнения сделки ОПЕК+ до 100% и сбить цены, которые в начале октября достигали 80-85 долларов за баррель, передает Интерфакс.

В сентябре официально объявлено, что сделка не будет продлеваться на 2019 год. Однако страны-участницы договора хотят продолжить сотрудничество для поддержания баланса на рынке нефти в рамках нового формата, который еще не определен. Решение по нему ожидается в начале декабря. Оно будет принято в Вене в ходе очередного заседания ОПЕК.

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