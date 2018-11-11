Российское посольство в США выясняет обстоятельства задержания журналиста Малькевича в аэропорту Вашингтона

11 Нояб. 07:47 2018-11-11T09:00:28+03:00

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций находился в США в качестве наблюдателя на выборах

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Посольство РФ в США выясняет обстоятельства задержания агентами ФБР российского журналиста, первого зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице диппредставительства в Твиттер.

«В связи с сообщениями СМИ о задержании сотрудниками ФБР в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича в Госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего», - сообщили в посольстве.

Дипломаты также призвали сограждан в случае задержания американскими властями сразу требовать связи с посольством.

По данным Общественной палаты, ведущий программы «Не валяй дурака, Америка» на Радио «Комсомольская правда» Александр Малькевич находился в США в качестве наблюдателя на промежуточных выборах в Конгресс, которые прошли 6 ноября. В частности, он посетил штат Мэриленд, где побывал на трех избирательных участках и в штабе кандидата в губернаторы республиканца Ларри Хогана.

Комментируя выборный процесс в США, Малькевич отметил особенно жесткие правила пребывания на избирательных участках, где нельзя даже фотографировать. Тем не менее, нарушений при этом избежать не удается, в этой связи журналист отдельно упомянул штаты под управлением представителей Демократической партии.

«Я нахожусь в глубочайшем шоке от того уровня нарушений, которые были допущены в штатах с демократическим руководством, где правят представители этой партии. Знаю о совершенно вопиющей ситуации, когда общественного наблюдателя от избирательной комиссии Нью-Йорка вывели с участка, узнав, что она русская. И это невзирая на то, что у нее на руках был документ!», - рассказал Малькевич.