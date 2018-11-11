2018-11-11T09:28:25+03:00
В мире

Макрон: ЕС не будет увеличивать оборонные расходы ради покупки американских вооружений

Президент Франции считает, что рост военных бюджетов стран сообщества допустим только в целях укрепления их большей «автономности» от США
Денис СУХОВ
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Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль МакронПрезиденты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что если странам ЕС и необходимо увеличивать военные расходы, то только с целью укрепления своей автономности от США в вопросах обороны, а не ради приобретения американских вооружений.

Соответствующее заявление французский лидер сделал в интервью телеканалу CNN.

«Я не хочу видеть такое, что европейские страны увеличивают расходы на оборону, чтобы покупать американские или иные вооружения, или материалы вашего (американского) производства. Я думаю, если мы увеличиваем наши расходы, то для укрепления нашей автономии», - подчеркнул Макрон.

Президент Франции выразил мнение, что его идея о создании единой европейской армии не ведет к неминуемому столкновению с американским лидером.

«Этим утром мы очень хорошо побеседовали, и он подтвердил в присутствии прессы, что для него это нормально», - добавил Макрон.

Говоря о сообщении Трампа в Твиттер, в котором президент США назвал «оскорбительными» слова французского коллеги о создании единой армии ЕС, Макрон заверил, что предпочитает прямые переговоры.

«Я всегда предпочитаю проведение прямого диалога или ответы на вопросы, чем проведение дипломатии через Twitter. Однако, я думаю, что мы провели очень ясную беседу. Он выступает за лучшее распределение нагрузки в НАТО, и я с этим согласен», - резюмировал Макрон.

Переговоры президентов Франции и США состоялись в минувшую субботу в Елисейском дворце.

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