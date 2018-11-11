«Сильные ощущения»: Журналист Малькевич прокомментировал свое задержание агентами ФБР в аэропорту Вашингтона

11 Нояб. 10:23 2018-11-11T10:24:20+03:00

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Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, журналист и ведущий программы «Не валяй дурака, Америка» Александр Малькевич поделился с Радио «Комсомольская правда» подробностями его задержания в аэропорту Вашингтона.

Малькевич прибыл в США в качестве наблюдателя на промежуточных выборах в Конгресс, и в воскресенье планировал вылететь из американской столицы в Париж, где проходят памятные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны. Однако в планы журналиста вмешались агенты ФБР.

«Задержание произошло в аэропорту Вашингтона, незадолго до моего вылета в Париж. Ну, сильные ощущения, безусловно, когда ты идешь, сзади на плечо ложится рука, и строгий голос говорит: «Мистер, Малькевич»... потом тебя окружают люди, показывают удостоверения с буквами FBI, и приглашают следовать за ними», - рассказал журналист.

По словам Малькевича, агенты ФБР сопроводили его в закрытое помещение, в котором находилось около 20 человек. Там ему предъявили ордер на задержание, а также изъятие у него всех электронных носителей.

«Скопирована была вся информация, часы с меня сняли… Искали, наверное, списки кандидатов, которых Москва «двигала» на выборах», - иронизирует Малькевич.

После этого состоялся допрос, при этом журналиста неоднократно предупредили, что для него было бы желательно отвечать на все вопросы агентов.

«Мне вручили письменное требование, чтобы я в месячные срок рассмотрел для себя возможность и зарегистрировался как иностранный агент на территории США», - добавил Малькевич.

В настоящее время российский журналист находится на свободе и уже прибыл в Париж.

Ранее сайту «КП» стало известно, что посольство РФ направило в Госдепартамент запрос с целью прояснить обстоятельства задержания Александра Малькевича в аэропорту Вашингтона. В ходе своей поездки в США журналист посетил три избирательных участка, а также штаб кандидата в губернаторы республиканца Ларри Хогана в штате Мэриленд.

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