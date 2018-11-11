На Украине обвинили Путина и Меркель в срыве планов по вступлению страны в НАТО

11 Нояб. 12:17 2018-11-11T12:44:00+03:00

По словам бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, перспектива присоединения Украины к Североатлантическому альянсу может проясниться через 10 лет

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Украина была готова начать реализацию плана по вступлению в НАТО еще в 2008 году, однако ей помешали кулуарные договоренности президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По крайней мере именно такого мнения придерживается бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.

«У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали всё, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», - заявил Романенко в интервью телеканалу ZIK.

Теперь, по словам Романенко, перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс прояснится лет через десять.

Напомним, в начале ноября Меркель посетила Киев с визитом, в рамках которого провела переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и спикером Верховной Рады Андреем Парубием.