2018-11-11T12:44:00+03:00
Политика

На Украине обвинили Путина и Меркель в срыве планов по вступлению страны в НАТО

По словам бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, перспектива присоединения Украины к Североатлантическому альянсу может проясниться через 10 лет
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments73
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин. Фото: Zuma/TASSКанцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин. Фото: Zuma/TASS
Изменить размер текста:

Украина была готова начать реализацию плана по вступлению в НАТО еще в 2008 году, однако ей помешали кулуарные договоренности президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По крайней мере именно такого мнения придерживается бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.

«У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали всё, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», - заявил Романенко в интервью телеканалу ZIK.

Теперь, по словам Романенко, перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс прояснится лет через десять.

Напомним, в начале ноября Меркель посетила Киев с визитом, в рамках которого провела переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МФЦ опровергли сообщения об утечке персональных данных россиян
Активное строительство и реконструкцию дорог продолжат в Тюменской области
Apple будет снимать кино и развлекательные программы
В Пентагоне рассказали, во сколько обойдется создание космических сил США
Правительство одобрило переход россиян на цифровое телевидение
Минюст США по ошибке опубликовал сведения об обвинениях против Ассанжа
Один человек погиб в результате аварии на Кутузовском проспекте
Дэвид Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих: его картина продана за $90,3 млн
Первый полет корабля "Федерация" может быть перенесен на 2022 год
Правительство расширило программу льготных авиаперевозок по России
В Индии из-за ливней, которые принес циклон «Гаджа», погибли 11 человек
После лесного пожара в Калифорнии пропали без вести более 630 человек
МВФ отнес экономические показатели Крыма к данным о России
Первый снегопад в Нью-Йорке спровоцировал транспортный коллапс
Пенс: Южно-Китайское море никому не принадлежит
Защита Бутиной обратилась в суд с просьбой снять с россиянки обвинения
Копии паспортов россиян оказались в открытом доступе в МФЦ
Трамп встретится с пострадавшими от лесных пожаров в Калифорнии
WSJ: Минюст США готовится предъявить Ассанжу обвинения в шпионаже