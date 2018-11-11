На Украине обвинили Путина и Меркель в срыве планов по вступлению страны в НАТО
Украина была готова начать реализацию плана по вступлению в НАТО еще в 2008 году, однако ей помешали кулуарные договоренности президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
По крайней мере именно такого мнения придерживается бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.
«У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали всё, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению», - заявил Романенко в интервью телеканалу ZIK.
Теперь, по словам Романенко, перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс прояснится лет через десять.
Напомним, в начале ноября Меркель посетила Киев с визитом, в рамках которого провела переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и спикером Верховной Рады Андреем Парубием.
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