Стало известно о втором «российском шпионе» в Австрии

11 Нояб. 14:38 2018-11-11T14:38:06+03:00

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В воскресенье, 11 ноября, появилась информация о втором «российском шпионе» в Австрии. По некоторым данным, на этот раз в работе на Москву в Вене заподозрили сотрудника федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT).

Причем прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции уже на протяжении года ведет расследование в отношении контрразведчика, пишет газета Kronen Zeitung. Предполагается, что австриец якобы передал российской стороне сведения, которые составляют государственную тайну.

Между тем посольство РФ в Австрии пока никак не комментирует дело подозреваемого в шпионаже контрразведчика.

Кстати, напомним, информация о первом «российском шпионе» появилась буквально на днях. Как сообщал сайт kp.ru, 9 ноября стало известно о некоем 70-летнем отставном полковнике австрийских вооруженных сил, который якобы больше 20 лет работал на российские спецслужбы. По данным Вены, мужчина передавал Москве информацию об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе.

В связи с этим канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от РФ объяснений, а глава МИД страны Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в нашу страну.