Эксперт о шпионском скандале в Австрии: Отношения Вены и Москвы специально решили испортить рутинной историей

Шпионские страсти теперь забурлили и в Австрии. Все началось с того, что местная газета Kronen Zeitung написала о некоем 70-летнем отставном полковнике австрийских вооруженных сил из Зальцбурга, который больше 20 лет работал на российские спецслужбы. Якобы собирал информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, высокопоставленных военных и получил за свою работу 300 тысяч евро. По данным издания, австриец каждые две недели выходил на связь со своим куратором «Юрием» и передавал ему данные. Его задержание следом подтвердило и минобороны Австрии.

В МИД вызвали представителя России, а министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, у которой на свадьбе недавно гулял Владимир Путин, отменила свой визит в Россию. В ответ на Смоленской площади в пятницу ждут посла Австрии в РФ.

- Мы должны вас проинформировать о том, что в Австрии есть подозрение, что отставной полковник австрийских вооруженных сил работал на российскую разведку на протяжении многих лет. По нашей информации, это началось в 1990-е и продолжалось до 2018 года. Любой шпионаж недопустим, включая российский шпионаж в Европе, - выступил с заявлением австрийский канцлер Себастьян Курц. - Если подозрения подтвердятся, такие случаи - неважно, происходят они в Нидерландах или в Австрии, - не будут улучшать отношения между Россией и Евросоюзом. Необходимо установить виновных, после чего в отношении них должны быть применены жесткие меры. Сейчас юстиция должна установить, подтверждается ли подозрение. Дальнейшие действия мы обсудим с нашими европейскими партнерами.

Карин Кнайсль, у которой на свадьбе недавно гулял Владимир Путин, отменила свой визит в РоссиюФото: REUTERS

Примечательно, что именно Австрия, где к власти недавно пришли правые, активно выступала за нормализацию отношений с Россией и готова была навести мосты между нашей страной и Западом. Она не высылала дипломатов в знак солидарности по делу Скрипалей, требовала отмены санкций. Тут же мелькают упоминания, что разоблачить шпиона помогла некая спецслужба из «дружественной» страны...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам:

«Отношения Вены и Москвы специально решили испортить рутинной историей»

- Понятно, кому это выгодно, зачем это делается и почему именно сейчас. В другой ситуации такая достаточно рутинная история прошла бы практически незамеченной, поскольку страны шпионят друг за другом, это обычная практика. США даже Ангелу Меркель прослушивали, и на отношениях Вашингтона и Берлина это мало сказалось. Сейчас ситуация неприятная, особенно на фоне общей шпиономании и паранойи в Европе. Австрийское руководство так активно реагирует, чтобы отвести от себя подозрения в том, что оно якобы занимает слишком пророссийскую позицию, и показать, что стоит в первую очередь на страже собственных интересов. Не думаю, что последствия будут какими-то фундаментальными. Вена может выслать российских дипломатов, но, скорее, стороны просто ограничатся заявлениями. Что касается какого-то нового витка санкций, то это очень вряд ли. Такое решение ЕС должен принимать коллективно, а им сейчас даже нынешние санкции сложно сохранить - не то, что новые ввести.

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