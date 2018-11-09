Глава МИД Австрии отказалась от поездки в Россию

9 Нояб. 11:18 2018-11-09T11:27:38+03:00

Глава МИД отказалась от поездки в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что глава МИД не поедет в Россию. Поездка Карин Кнайсль была внезапно прервана в пятницу, 9 ноября.

Как сообщает РИА Новости, министр иностранных дел Австрии также вызвала российского представителя.

Кнайсль планировала посетить Москву 2-3 декабря. В программе поездки были переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Напомним, что ранее в Австрии задержали полковника армии по подозрению в шпионаже на Россию.

Стало известно, что 70-летний полковник в отставке с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах.

Стоит сказать, что Карин Кнайсль получила популярность в России, когда пригласила Владимира Путина на свою свадьбу. Многим запомнился совместный танец политиков. Карин получила в подарок от президента России букет цветов и выступление казачьего хора.