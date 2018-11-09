Глава МИД Австрии отказалась от поездки в Россию
Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что глава МИД не поедет в Россию. Поездка Карин Кнайсль была внезапно прервана в пятницу, 9 ноября.
Как сообщает РИА Новости, министр иностранных дел Австрии также вызвала российского представителя.
Кнайсль планировала посетить Москву 2-3 декабря. В программе поездки были переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Напомним, что ранее в Австрии задержали полковника армии по подозрению в шпионаже на Россию.
Стало известно, что 70-летний полковник в отставке с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах.
Стоит сказать, что Карин Кнайсль получила популярность в России, когда пригласила Владимира Путина на свою свадьбу. Многим запомнился совместный танец политиков. Карин получила в подарок от президента России букет цветов и выступление казачьего хора.