2018-11-09T11:27:38+03:00
Политика

Глава МИД Австрии отказалась от поездки в Россию

Отмену поездки Карин Кнайсль подтвердил канцлер Себастьян Курц
Алена Басавина
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Глава МИД отказалась от поездки в РоссиюГлава МИД отказалась от поездки в РоссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что глава МИД не поедет в Россию. Поездка Карин Кнайсль была внезапно прервана в пятницу, 9 ноября.

Как сообщает РИА Новости, министр иностранных дел Австрии также вызвала российского представителя.

Кнайсль планировала посетить Москву 2-3 декабря. В программе поездки были переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Напомним, что ранее в Австрии задержали полковника армии по подозрению в шпионаже на Россию.

Стало известно, что 70-летний полковник в отставке с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах.

Стоит сказать, что Карин Кнайсль получила популярность в России, когда пригласила Владимира Путина на свою свадьбу. Многим запомнился совместный танец политиков. Карин получила в подарок от президента России букет цветов и выступление казачьего хора.

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