В афганской провинции Газни боевики движения «Талибан»* совершили крупный теракт

11 Нояб. 16:08 2018-11-11T16:08:00+03:00

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В афганской провинции Газни, расположенной в центре страны, произошел крупный теракт, в ходе которого погибли как минимум 25 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в России).

Как сообщает афганский телеканал 1TV, нападение талибов произошло в ночь на воскресенье в округе Джагури. Среди жертв нападения десять сотрудников силовых структур Афганистана и 15 мирных жителей. Пресс-секретарь министерства обороны Афганистана заявил о начале расследования инцидента.

Движение «Талибан» было основано в 1994 году. В настоящий момент группировка контролирует примерно половину территории страны. Правительственные войска при поддержке сил США и НАТО ведут борьбу с талибами и сторонниками запрещенной в России группировки "Исламское государство", которая имеет определенное влияние на территории страны.

*"Талибан" - запрещенная на территории России организация.