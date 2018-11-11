2018-11-11T19:40:09+03:00
Политика

В Киеве рассказали о «быстрой и решительной» декоммунизации Крыма

Как оказалось, на Украине уже подготовили планы переименования объектов на полуострове
Дарья ИВАШКИНА
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В Киеве рассказали о «быстрой и решительной» декоммунизации КрымаВ Киеве рассказали о «быстрой и решительной» декоммунизации КрымаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович продолжает делать нелепые заявления. В воскресенье, 11 ноября, он рассказали о «быстрой и решительной» декоммунизации Крыма.

«Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ», - сказал глава УИНП.

Как оказалось, в Киеве настолько верят в то, что когда-нибудь им удастся вернуть Крым, который еще в 2014 году по доброй воле вошел в состав РФ, что уже даже подготовили планы переименования объектов на полуострове. Более того, по словам Вятровича, эти планы уже утверждены в Верховной раде.

«Это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымско-татарские названия», - уточнил глава УИНП в интервью местным СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в феврале Владимир Вятрович объявил о том, что процесс декоммунизации на Украине практически завершен. Как тогда отметил директор Института национальной памяти, в незалежной переименовали около тысячи населенных пунктов и снесли все известные памятники Владимиру Ленину и другим коммунистическим лидерам.

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