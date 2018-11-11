2018-11-11T21:31:52+03:00
В мире

Порошенко обсудил с Меркель и Макроном введение миротворцев в Донбасс

Трехсторонние переговоры прошли в воскресенье в Париже
Дарья ИВАШКИНА
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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Петр ПорошенкоКанцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В воскресенье, 11 ноября, президент Украины Петр Порошенко, который в настоящее время находится в Париже, провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, по словам главы незалежной, в ходе этой встречи обсуждался вопрос «продвижения предложений Украины о введении миротворцев ООН в Донбасс».

Так, Порошенко, выступая на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров, заявил, что выполнить минские соглашения без размещения миротворческой миссии невозможно.

«По моему глубокому убеждению, только миротворцы способны обеспечить минский компонент безопасности, прекратить обстрелы и заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства», - приводит слова украинского президента РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, изначально разместить миротворческую миссию в Донбассе предложил президент РФ Владимир Путин. Сделал он это еще в сентябре прошлого года. Однако в Киеве заявили, будто наша страна просто «перехватила» их инициативу.

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