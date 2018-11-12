Путин назвал хорошим общение с Трампом в Париже

12 Нояб. 03:32 2018-11-12T03:33:46+03:00

Главам России и США удалось переговорить “на ногах” во время мероприятий по случаю сотой годовщины окончания Первой мировой войны

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп успели коротко пообщаться во время мероприятий, посвященных празднованию столетия окончания Первой мировой войны, которые прошли в Париже 11 ноября. Российский лидер подтвердил это, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, на вопрос, как прошла беседа с американским коллегой, Путин ответил: “Хорошо”, передает ТАСС.

Как сообщал ранее в воскресенье сайт kp.ru, 11 ноября лидеры десятков стран прибыли в Париж для участия в торжественных мероприятиях по случаю сотой годовщины окончания Первой мировой войны. В числе приглашенных гостей были Владимир Путин и Дональд Трамп.

Участники посетили могилу Неизвестного солдата у Триумфальной арки. Это памятник воинам, погибшим в сражениях 1914 - 1918 годов. После этого лидеры стран приехали в Елисейский дворец на рабочий завтрак.

Ранее высказывались предположения, что на полях этих торжеств лидеры РФ и США смогут провести двусторонние переговоры, однако по просьбе Франции от этой идеи отказались. Теперь ожидается, что президенты смогут обстоятельно поговорить уже на саммите "Большой двадцатки", которая состоится в Буэнос-Айресе в конце ноября.