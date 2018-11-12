Погода в Москве на 12 ноября 2018 года: температура воздуха опустится ниже нуля
Погода в Москве на 12 ноября 2018 года будет переменно облачной. Осадков в этот понедельник не ожидается, а столбики термометров будут держаться на уровне ниже нулевой отметки. Так, днем температура воздуха составит -3..-1 градусов, а в ночные часы опустится до -7..-5.
Ветер южного направления разовьет скорость 3-8 метров в секунды. Отдельных сильных порывов не ожидается. Что касается атмосферного давление, то оно, по данным Гидрометцентра России, остановится на довольно высоком показателе в 770 миллиметров ртутного столба.
Этот понедельник станет, пожалуй, самым холодным днем на неделе. В остальное же время столбики термометров будут держаться на том же уровне, либо же поползут вверх.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ближайшие несколько дней в столице будет ясно, сухо, без дождей и снегопадов.
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