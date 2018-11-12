2018-11-12T11:04:04+03:00
Экономика

Курс рубля заметно укрепился в начале недели

Эксперты связывают падение курсов доллара и евро к отечественной валюте с повышением цен на нефть
Александр ДЖУМАЕВ
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Укрепление российской валюты по отношению к бивалютной корзине связывается с возобновлением роста цен на нефтьУкрепление российской валюты по отношению к бивалютной корзине связывается с возобновлением роста цен на нефтьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По итогам начавшихся в понедельник торгов американский доллар и евро заметно снизились по отношению к рублю. Укрепление российской валюты по отношению к бивалютной корзине связывается с возобновлением роста цен на нефть.

В самом начале торгов курс доллара упал на 25,5 копеек по сравнению с предыдущей сессией работы бирже, тогда как европейская валюта упала на 63,25 копеек. Таким образом, курс доллара в начале торгов составил 67,75 рублей, а курс евро — 76,4.

Как отмечает «Интерфакс», укрепление рубля скорректировало падение национальной валюты в предыдущие дни. Повышение цен на нефть, в свою очередь, связано с заявлением Саудовской Аравии о сокращении экспорта в следующем месяце. В настоящий момент цена нефти марки Brent на лондонской бирже составляет 71,37 долларов за баррель, а баррель горючего марки WTI продается за $60,9.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти, если на рынке будет наблюдаться устойчивый профицит черного золота. При этом он отметил, что страны, входящие в объединение, не хотели бы сокращать добычу нефти.

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