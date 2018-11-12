Онколог рассказал, какие виды рака успешнее всего лечат в России

12 Нояб. 11:05 2018-11-12T11:06:27+03:00

На сегодняшний день диагностика и лечение онкологических заболеваний в России находится на хорошем уровне Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В борьбе с онкозаболеваниями российские врачи лучше всего справляются с опухолями яичников у женщин и яичек у мужчин, благодаря качественному лечению без страшных последствий выздоравливают четыре из пяти пациентов. Причем, как заявил в интервью РИА Новости врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Тюляндин, чаще всего эти виды рака встречаются среди молодежи.

«Это опухоли, которые возникают у молодых людей и девушек. Они очень агрессивные, быстро метастазируют, но сегодня нам удаётся вылечивать около 80% пациентов, независимо от того, где локализуются многочисленные метастазы», — рассказал российский эксперт.

Часто встречающимися в практике онко-врача также оказались меланома (рак кожи), рак легких и рак молочной железы (рак груди). На сегодняшний день диагностика и лечение онкологических заболеваний в России находится на хорошем уровне, большая часть клиник оборудована всем необходимым для выявления рака на ранних стадиях и его успешного лечения.