В Перу упал в пропасть автобус с футболистами-юниорами

12 Нояб. 11:24 2018-11-12T11:24:55+03:00

По предварительным данным, автобус потерял управление, после чего упал в пропасть. Фото: YouTube/ Tuitealo

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В перуанском регионе Амасонас, расположенном на севере страны, в пропасть упал автобус, перевозивший юношескую футбольную команду. В результате инцидента пострадали 18 человек; семеро из них погибли

Как сообщила перуанскому телеканалу Canal N министр здравоохранения страны Сильвия Пессах, семеро игроков команды погибли. «Члены семей погибших уже опознали их тела», – добавила она.

Министр также отметила, что пострадавшие были доставлены в местный госпиталь, расположенный в столице региона – городе Чачапойяс, рядом с которым и произошла трагедия.

Пессах также подчеркнула, что двое пострадавших были отправлены в столицу страны Лиму на самолете ВВС Перу, а еще двое детей уже были выписаны из больницы.

Всего в автобусе находилось 35 человек. По предварительным данным, автобус потерял управление, после чего упал в пропасть. Стоит отметить, что в настоящий момент в регионе Амаcонас продолжаются дожди, которые могли стать причиной трагедии.

Федерация футбола Перу выразила соболезнования в связи со случившимся.