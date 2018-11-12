В Египте найдены редкие мумии

12 Нояб. 12:43 2018-11-12T12:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

При раскопках в Саккаре египетские археологи сделали необычную находку. На территории древнего подземного комплекса ученым удалось обнаружить семь гробниц. Три из них относятся к периоду Нового царства, остальные датируются временами Древнего царства.

В могилах более раннего времени археологи нашли редкие мумии скарабеев, причем некоторые их них сохранились в достаточно хорошем состоянии. Как отметил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазир, эти жуки — первые, найденные на территории Мемфиса. Древние жители перед захоронением обернули скарабеев в ткань и поместили в небольшую коробку-саркофаг, изготовленную из известняка.

Кроме того специалистами была обнаружена гробница Хуфу-Имхата — смотрителя королевского дворца. Она может относиться к концу пятой или началу шестой династии, передает сайт телеканала «Звезда».

В гробницах Нового царства археологи нашли мумии кошек. А также деревянные и бронзовые статуэтки этих священных для египтян животных. Здесь же были обнаружены статуэтки льва, коровы, деревянные саркофаги в виде кобр с мумиями змей и саркофаги крокодилов, письменные принадлежности и амулеты, передает телеканал «360».