Польский национальный фонд вырезал из видеоролика подаренную СССР высотку

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-12T13:14:42+03:00

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Польский национальный фонд вырезал из патриотического ролика изображение Дворца культуры и науки. Высотка, подаренная Советским Союзом после Второй мировой войны, является копией семи московских высотных зданий, построенных в тот же период.

К 100-летию независимости Польши.

Ролик был снят к 100-летию обретения Польшей независимости. В кадре появляется панорама столицы страны, на которой не видно Дворца культуры и науки. «Как бы его ни оценивали, это запоминающийся символ нашего города», – отметил один из комментаторов видео, заметивших пропажу.

Польский национальный фонд, в свою очередь, заявил, что не стал помещать изображение высотки из-за существующих на него авторских прав. Тем не менее, председатель правления здания Себастьян Вежбицкий опроверг в своем Twitter это заявление.

Дворец культуры и науки - самое высокое здание в ВаршавеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дворец культуры и науки является самым высоким зданием в Варшаве. Он был возведен силами советских строителей после Второй мировой войны. Автором проекта здания является советский архитектор Лев Владимирович Руднев. В 2007 году здание было внесено в список памятников архитектуры, охраняемых государством. Таким образом, предложения о сносе Дворца культуры и науки, поступающие в периоды обострения отношений России и Польши, смогут быть осуществлены только в случае «утраты объектом исторической, художественной или научной ценности».