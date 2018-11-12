Японка зарезала американского военнослужащего из-за неразделенной любви
27-летняя японка Ария Сато была задержана токийской полицией по подозрению в убийстве военнослужащего вооруженных сил США. Причиной убийства стала неразделенная любовь.
Как сообщает орган печати вооруженных сил Соединенных Штатов Stars and Stripes, 35-летний мастер-сержант ВВС США Николас Волвейлер, служивший в 374-м эскадроне обеспечения безопасности, дислоцированном на авиабазе Йокота, предложил Сато, с которой до этого состоял в романтических отношениях, расстаться. Девушка негативно восприняла эту новость, после чего нанесла своему возлюбленному несколько ножевых ранений. Она также планировала покончить с собой, но не успела это сделать.
Отмечается, что Сато и ранее попадала в поле зрения японских правоохранительных органов. За несколько дней до убийства полицейские порекомендовали девушке, которая вела себя вызывающе, держаться подальше от американца.
Представители ВВС США выразили соболезнования семье погибшего и заявили, что будут содействовать японской полиции в расследовании случившегося.