Ученики литовской гимназии отравились слезоточивым газом

12 Нояб. 14:49 2018-11-12T14:49:39+03:00

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В литовской гимназии Радвилу в столице Литвы дети отравились слезоточивым газом. Кто-то распылил в образовательном учреждении едкое вещество.

Во время занятий ученики и учителя почувствовали удушливый запах. Уроки прервали не сразу, а только когда дети начали массово кашлять. Все, кто находился в помещении, поспешили на улицу. Но даже этих нескольких минут хватило, чтобы дети надышались отравой.

Многие жаловались на сильный кашель и першение в горле.

Оказывать помощь пострадавшим приехали сразу 15 бригад скорой помощи и полиция.

Известно о 24 пострадавших, они обратились за помощью. Некоторых взрослых и детей увезли в больницу для наблюдения. Сейчас в произошедшем разбирается полиция, им предстоит выяснить, кто распылил газ и с какой целью. Не исключено, что это дело рук кого-то из учеников, чтобы сорвать уроки, сообщает Пятый канал.