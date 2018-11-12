2018-11-12T14:49:39+03:00
Происшествия

Ученики литовской гимназии отравились слезоточивым газом

24 ученика обратились за медицинской помощью
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments4
24 школьника обратились за помощью к врачам24 школьника обратились за помощью к врачамФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В литовской гимназии Радвилу в столице Литвы дети отравились слезоточивым газом. Кто-то распылил в образовательном учреждении едкое вещество.

Во время занятий ученики и учителя почувствовали удушливый запах. Уроки прервали не сразу, а только когда дети начали массово кашлять. Все, кто находился в помещении, поспешили на улицу. Но даже этих нескольких минут хватило, чтобы дети надышались отравой.

Многие жаловались на сильный кашель и першение в горле.

Оказывать помощь пострадавшим приехали сразу 15 бригад скорой помощи и полиция.

Известно о 24 пострадавших, они обратились за помощью. Некоторых взрослых и детей увезли в больницу для наблюдения. Сейчас в произошедшем разбирается полиция, им предстоит выяснить, кто распылил газ и с какой целью. Не исключено, что это дело рук кого-то из учеников, чтобы сорвать уроки, сообщает Пятый канал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Причина пожара на НПЗ в Капотне: специалисты рассматривают несколько версий
Times назвала Прокопчука главным претендентом на пост главы Интерпола
Пашинян потребует объяснений от Лукашенко и Назарбаева из-за слов об ОДКБ
Костин надеется, что ситуация с Давосским форумом будет урегулирована
Видео пожара на НПЗ в Капотне: в Москве полыхает установка крекинга
Президент Исландии извинился за свою нелюбовь к пицце с ананасами
Пожар на НПЗ в Капотне: возгорание тушат более 160 человек
Посол Турции в Косово пострадала в крупном ДТП близ Приштины
Пожар на заводе в Капотне: загорелась установка для переработки нефти
В Аргентине нашли пропавшую год назад подлодку “Сан Хуан”
Медведев заявил, что оживление мировой экономики идет слишком медленно
Двум конгрессменам США официально вынесено порицание за домогательства
Си Цзиньпин: В торговых и холодных войнах не бывает победителей
NYT сообщила, что Трамп начал сомневаться в преданности Пенса
Россия увеличила вложения в ценные бумаги правительства США до $14,4 млрд
Погода в Москве на 17 ноября 2018 года: возможны гололед и мокрый снег
Помпео пообещал Киеву помощь США в борьбе с “российской агрессией”
Посол Саудовской Аравии никогда не предлагал Хашкаджи приехать в Турцию
В МФЦ на компьютерах появились памятки с просьбой удалять свои данные
Медведев заявил о необходимости обновления ВТО
Бутина отозвала прошение о снятии с нее обвинений в суде США