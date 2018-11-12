2018-11-12T15:22:07+03:00
Общество

В Штатах питбуль спас семью во время пожара

Собака разбудила хозяйку, когда огонь уже полыхал
Ася РОМАНЧУК
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Огонь уничтожил все, что было нажито семьейОгонь уничтожил все, что было нажито семьейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Майло - питбуль из американской семьи Хансен (Dave and Carrie Hansen), которая проживает в штате Миннесоты. С виду обычная собака, на деле -герой. Это его семья благодарит за чудесное спасение. ЧП случилось ночью, когда все члены семьи уже легли спать. Все, кроме Майло.

- Он сначала долго метался по дому, а потом запрыгнул на кровать, встал лапами мне на грудь и уставился на меня. Я пыталась прогнать его, но он упорно будил меня. Мне пришлось встать, и тут я почувствовала запах дыма, - рассказывает хозяйка пса Кэрри.

Питбуль вел хозяйку к гаражу. А там уже полыхал огонь. Супруги попытались самостоятельно потушить возгорание, по пламя бушевало и перекинулось на дом. В срочном порядке родители вывели из здания детей. Едва они это сделали, огонь охватил весь дом.

Семья потеряла все. Ущерб на миллионы. На месте семейного дома осталось лишь пепелище. Но они все живы, а это главное. И благодарят за это своего пса Майло.

Временно семью приютили родственники. Они же помогли организовать и сбор средств для погорельцев. Американцы, прочитав их историю спасения, активно помогают Хансенам, и уже собрали больше 6500 долларов, сообщает Ридус.

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