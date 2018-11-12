12 Нояб. 15:35 2018-11-12T15:35:20+03:00

Турецкое правительство выразило надежду на отмену виз с Россией в 2019 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Заместитель министра торговли Турции Фатих Метин выразил надежду, что в следующем году визовый режим между Россией и Турцией будет отменен.

Выступая во время пленарного заседания на двустороннем бизнес-форуме «Новая эра российско-турецких деловых отношений», Метин отчитался о количестве российских туристов, посетивших Турцию в 2018 году. Заместитель министра торговли заявил, что с начала года по конец октября 6 миллионов россиян успело отдохнуть в турецких городах. Метин также отметил, что в ближайшее время эта цифра может возрасти, а в следующем году при отмене визового режима и вовсе побьет все прежние рекорды.

«2019 год объявлен годом культуры и туризма России и Турции. Я надеюсь, что в этот год визы будут отменены, и тогда турецкие туристы начнут приезжать в Россию»,- отметил заместитель министра торговли.

К слову, в августе этого года глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам о взаимном упрощении режима поездок для отдельных категорий граждан Турции, сообщает "РИА Новости".