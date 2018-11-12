2018-11-12T15:59:12+03:00
Общество

Должников по налогам хотят временно лишать водительских прав

ФССП планирует расширить список долгов, по которым будут временно запрещать использование транспортных средств
Алена Басавина
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Должников могут временно лишать водительских прав Фото: ФССПДолжников могут временно лишать водительских прав Фото: ФССП
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Федеральная служба судебных приставов России предложила распространить на должников по налогам меру воздействия в виде ограничения водительских прав. Об этом глава ведомства Дмитрий Аристов заявил на круглом столе комитета по безопасности и противодействия коррупции в Госдуме.

«Полагаем возможным также обсудить и расширение института временного ограничения пользования правом управления транспортным средством по взысканию налоговых платежей и штрафов, назначенных за совершение преступления», - сказал Аристов.

По его словам, за 2018 год данное ограничение применили по 300 тыс. исполнительных производств. В результате было взыскано больше 4 млрд рублей. «Эффективность говорит сама за себя», - приводит ТАСС слова главы ФССП.

Аристов считает, что в дальнейшем должникам могут начать отказывать в регистрации транспортных средств и допуске к сдаче экзамена на право управления ТС.

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