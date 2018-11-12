Бельгийского депутата заподозрили в шпионаже в пользу Китая

12 Нояб. 15:58 2018-11-12T15:58:58+03:00

Власти республики считают, что Филип Девинтер на протяжении нескольких лет консультировал некую ассоциацию в Антверпене

Изменить размер текста: A A

Власти Бельгии заподозрили депутата федерального парламента от партии "Фламандский интерес" Филипа Девинтера в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщил представитель Службы государственной безопасности республики.

По версии правоохранителей, Девинтер на протяжении нескольких лет консультировал действующую в Антверпене китайскую некоммерческую ассоциацию, которая якобы пыталась создать в стране "политическую и деловую сеть", прикрываясь организацией различных культурных мероприятий. При этом бельгийские политики и бизнесмены привлекались в компанию с целью оказания влияния на принятие государственных решений.

Еще в прошлом году основатель этой ассоциации Шао Чанчунь был экстрадирован в КНР и после, по данным спецслужб, продолжал поддерживать тесные связи с Девинтером. Именно по его просьбам депутат обедал с главой федеральной полиции Бельгии, встречался с послом Узбекистана, а также неоднократно посещал Китай. При этом все расходы брала на себя ассоциация.

В настоящий момент расследованием данного дела занимается федеральная прокуратура Бельгии. Сам Девинтер отрицает какие-либо связи с ассоциацией и китайским правительством, в целом, передает Het Laatste Nieuws.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в шпионаже обвинили также 70-летнего отставного австрийского офицера. В Вене заявили, что мужчина якобы более 20 лет работал на российские спецслужбы.