12 Нояб. 16:01 2018-11-12T16:02:24+03:00

Стало известно о чем будет новый роман из серии «Игра престолов» Фото: кадр из фильма

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Поклонники фантастического во всех отношениях сериала «Игра престолов» с трепетом ждут новых книг Джорджа Мартина, по романам которого и сняли сагу. И вот сегодня писатель приоткрыл завесу тайны и рассказал о своем новом творении, которое будет называться «Огонь и кровь». Это будет основа для двух приквелов «Игры престолов».

Роман презентуют в США 20 ноября. Это будет хроника дней, когда правила династия Таргариенов. В ней как раз будет сказано, как Эйгон смог объединить Семь королевств с помощью драконов, и как у наследницы престола Дейенерис остались три драконьих яйца.

- Вы не увидите дальнейших приключений Арьи, Сансы или Джона Сноу. Наоборот, вы вернетесь на много веков до их времени. Это о прародителях королевы, - цитирует слова Мартина привела газета The Guardian.

На вопрос, почему так долго он писал продолжение саги, Мартин пояснил, что работа состоит десятка романов, в каждом из которых есть свой главный герой, и ему потребовались годы, чтобы скомпоновать все это.

Но уже пообещал, что сразу после презентации романа «Огонь и кровь», он возьмется за шестой том серии книг «Песнь льда и пламени». Его название уже известно - «Ветры зимы», сообщает телеканал "360".