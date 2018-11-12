2018-11-12T17:20:09+03:00
Политика

Песков: Кремль с пониманием относится к выборам в ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента России считает, что республикам необходимо устраивать свою жизнь
Алена Басавина
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Песков высказал позицию Кремля по поводу выборов в ДНР и ЛНРПесков высказал позицию Кремля по поводу выборов в ДНР и ЛНРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кремль с пониманием относится к проведению выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, республикам необходимо решать насущные вопросы выживания и обеспечения социальной стабильности.

«Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго», - сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что украинской стороной не реализуются минские соглашения, поэтому республики вынуждены самоорганизовываться «в целях обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна».

Дмитрий Песков не стал комментировать степень влияния Москвы на ЛНР и ДНР. Данный вопрос он знавал «весьма абстрактным».

«Старикам нужна пенсия, больным нужны лекарства, больным нужны медицинские услуги, нужно обеспечить правопорядок и т.д. Вряд ли кто-то может заставить или убедить эти республики отказаться от этих первоочередных мер, будь то Россия, или другая страна», - сказал Песков.

Он считает, что Россия намерена сделать все, что потребуется, для реализации минских договоренностей. Также представитель Кремля заверил, что пока не знает, будет ли Владимир Путин поздравлять новых глав ЛНР и ДНР.

Напомним, что 11 ноября в Донбасе прошли выборы глав ЛНР и ДНР. По итогам подсчетов, врио главы ДНР Денис Пушилин набрал 60,85% голосов избирателей, а и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник - 68,3% голосов.

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