Столтенберг: НАТО не планируют размещать ядерное оружие в Европе

12 Нояб. 17:56 2018-11-12T17:56:37+03:00

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не собирается размещать ракеты с ядерными боеголовками В Европе. Фото: REUTERS

Представитель альянса в очередной раз призвал Москву к диалогу по ДРСМД

Изменить размер текста: A A

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции в Берлине заявил, что НАТО не собирается размещать ракеты с ядерными боеголовками на территории Европы. При этом он призвал Москву вернуться к диалогу с Вашингтоном по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«У НАТО нет намерений размещать ядерные ракеты в Европе. Как альянс, мы привержены безопасности всех союзников», - цитирует слова Столтенберга его пресс-секретарь Оана Лунгеску в Twitter.

В тоже время генсек Североатлантического альянса обвинил Россию в развертывании систем, которые могут нести ядерный заряд.

«Размещение Россией ракет ставит ДРСМД под угрозу. На протяжении многих лет Россия разрабатывала, производила и испытывала новую систему: SSC-8 (по российской классификации - 9М729). Эти ракеты мобильны и трудно отслеживаются, они могут нести ядерный заряд, что снижает порог развязывания ядерного конфликта», - заявил Столтенберг.

«Мы призываем Россию обеспечить соответствие [ДРСМД] и вернуться к диалогу с США», - добавил он, отметив, что США полностью придерживаются своих обязательств относительно данного соглашения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявлял, что НАТО готов к дальнейшему диалогу с Россией по ДРСМД.

Напомним, 22 октября президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).