2018-11-12T18:53:16+03:00
Политика

ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по сектору Газа

Атака стала ответом на обстрелы израильской территории ракетами
Александр ДЖУМАЕВ
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Авиаудары стали ответом на массированный ракетный огонь из сектора ГазаАвиаудары стали ответом на массированный ракетный огонь из сектора ГазаФото: REUTERS
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Израильская авиация нанесла в понедельник, 12 ноября, серию ударов по сектору Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (АОИ).

Представитель пресс-службы АОИ Йонатан Конрикус заявил, что авиаудары стали ответом на «массированный ракетный огонь из сектора Газа». Он отметил, что силы ПВО израильской армии засекли пуски примерно 80 ракет, в зоне поражения которых оказались несколько населенных пунктов, расположенных на юге Израиля.

В заявлении пресс-службы АОИ отмечается, что ответственность за ракетный обстрел территории страны несет движение ХАМАС. Удары ВВС Израиля, в свою очередь, наносятся «по террористическим целям», расположенным на всей территории анклава.

Ранее СМИ сообщали об израильском автобусе, попавшем под обстрел со стороны сектора. По данным местных СМИ, в результате случившегося получил тяжелые ранения 25-летний израильтянин.

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