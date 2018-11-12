2018-11-12T20:40:03+03:00
Политика

Медведев отправился в Палермо на конференцию по Ливии

Глава правительства возглавил российскую делегацию на международном форуме в Италии
Алена Басавина
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Дмитрий Медведев обсудит ситуацию в Ливии на форуме в ПолермоДмитрий Медведев обсудит ситуацию в Ливии на форуме в ПолермоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавил российскую делегацию на международной конференции по Ливии. Мероприятие проходит 12-13 ноября в итальянском городе Палермо.

Как сообщает пресс-служба правительства, Дмитрий Медведев был приглашен председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

«12-13 ноября председатель правительства РФ по приглашению председателя Совета министра Италии Джузеппе Конте примет участие в международной конференции по Ливии в Палермо», - пояснили в пресс-службе.

Известно, что целью форума станет обсуждение политического урегулирования в Ливии под эгидой ООН.

«Ожидается, что в конференции примут участие представители ведущих ливийских политических сил, а также делегации заинтересованных государств и международных организаций, включая ООН, ЛАГ и Афросоюз», - добавили в правительстве.

В программе конференции запланирован официальный ужин вечером 12 ноября. На следующий день политики встретятся в ходе пленарного заседания.

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