Медведев отправился в Палермо на конференцию по Ливии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавил российскую делегацию на международной конференции по Ливии. Мероприятие проходит 12-13 ноября в итальянском городе Палермо.
Как сообщает пресс-служба правительства, Дмитрий Медведев был приглашен председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.
«12-13 ноября председатель правительства РФ по приглашению председателя Совета министра Италии Джузеппе Конте примет участие в международной конференции по Ливии в Палермо», - пояснили в пресс-службе.
Известно, что целью форума станет обсуждение политического урегулирования в Ливии под эгидой ООН.
«Ожидается, что в конференции примут участие представители ведущих ливийских политических сил, а также делегации заинтересованных государств и международных организаций, включая ООН, ЛАГ и Афросоюз», - добавили в правительстве.
В программе конференции запланирован официальный ужин вечером 12 ноября. На следующий день политики встретятся в ходе пленарного заседания.