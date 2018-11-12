«Яндекс» составил рейтинг популярных интернет-проектов

12 Нояб. 21:33 2018-11-12T21:33:08+03:00

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Компания «Яндекс» запустила новый сервис для отслеживания рейтинга самых популярных интернет-проектов «Яндекс.Радар». Об этом сообщает пресс-служба поисковика.

В рейтинг вошли больше 10 тысяч самых посещаемых ресурсов. «Яндекс» рассчитал их месячную аудиторию на основе данных из других своих продуктов – Браузера, Элементов Яндекса и других.

Известно, что интернет-площадки можно фильтровать по типу и тематике. Сервис рассчитан на рекламодателей, маркетологов, представителей СМИ и владельцев сайтов.

«Любому рекламодателю важно знать, какую аудиторию он сможет привлечь и насколько эффективны будут его инвестиции. Около 80% крупных рекламодателей и агентств планируют свой бюджет, опираясь на данные аналитических систем — обычно двух и более. С помощью нашего рейтинга они смогут получить полную картину, поскольку он учитывает посещаемость всех сайтов, — такой инструмент на рынке давно ждали», — прокомментировал запуск коммерческий директор Яндекса Леонид Савков.

Кстати, согласно данным нового рейтинга первое место в тематике «Газеты и журналы» занимает сайт kp.ru.