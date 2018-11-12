2018-11-12T22:25:10+03:00
Общество

Умер автор комиксов Marvel Стэн Ли

Создатель множества популярных супергероев Marvel Стэн Ли умер в возрасте 95 лет
Алена Басавина
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Создатель комиксов Marvel скончался в возрасте 95 летСоздатель комиксов Marvel скончался в возрасте 95 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Умер Стэн Ли - американский писатель, актер, сценарист и создатель множества комиксов Marvel. Об этом СМИ сообщила его дочь.

По данным издания TMZ, утром 12 ноября его госпитализировали в Мединский центр «Сидар-Синай» в Лос-Анджелесе, где он скончался. В последнее время у него были приступы пневмонии и проблемы со зрением.

Создатель комиксов снялся во множестве фильмов в качестве камео Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создатель комиксов снялся во множестве фильмов в качестве камеоФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Стэн Ли является соавтором комикса про Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Фантастическую четверку, Железного Человека, Тора, Людей Икс и других вымышленных персонажей.

Также он известен как актер кино и телевидения. Ли снялся во многих фильмах в качестве камео или ролей второго плана.

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