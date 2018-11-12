Украинский диверсант рассказал о подготовке Киевом терактов в Крыму

12 Нояб. 23:21 2018-11-12T23:21:43+03:00

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Украинские разведслужбы готовили теракты в Крыму. Об этом сообщает телеканал “Россия 24” со ссылкой на видео допроса украинского подполковника в отставке Георгия Абдиллаева, который служил в управлении специального резерва главного управления разведки Украины.

Мужчина дает показания по делу о диверсиях на полуострове, которые в 2016 году предотвратила ФСБ. Он назвал имена начальника отдела спецразведки Александра Громова, который был правой рукой главы всего резерва полковника Максима Шаповала. Последнего взорвали в автомобиле летом 2017 года в Киеве.

Также Абдиллаев упоминал сотрудника отдела украинской спецразведки майора Кирилла Буданова, который получил задачу по терактам лично от Шаповала либо от Громова.

"По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности, Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму, а Буданов был одним из исполнителей диверсий", - сказал подполковник.

Абдиллаева задержали на границе в Брянской области за сопротивление сотрудникам полиции. ФСБ установила, что он не принимал участия в терактах в Луганске или Донецке. В ближайшие сутки его выдворят из России на Украину.