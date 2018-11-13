Жители Кривого Рога захватили котельные и дали в дома отопление
На Украине жители города Кривой Рог самовольно сорвали пломбы на дверях пяти котельных и дали в жилые дома отопление. Об этом сообщила пресс-секретарь распределительной компании “Криворожгаз” Дарья Орлова.
По ее словам, в понедельник утром в компанию ворвались люди с требованием начать немедленную поставку газа в котельные. Граждане устроили митинг и подожгли автомобильные шины у здания предприятия, так что едкий дым шел прямо в окна. Они не пропустили пожарные машины, которые прибыли тушить огонь.
Жители Кривого Рога подожгли шины из-за отсутствия отопления.
Орлова сообщила, что протестующие мешают бригадам "Криворожгаза" попасть на объекты газовой инфраструктуры, что создает опасность технологической катастрофы в городе, передает ТАСС.
Отметим, у города накопились долги по оплате за газ за прошлые годы. Госкомпания "Криворожская теплоэлектроцентраль" не смогла договориться с "Нафтогазом Украины" по вопросу погашения задолжности. В результате "Нафтогаз" прекратил поставки газа и город с наступлением холодов остался без отопления.
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