2018-11-13T15:53:55+03:00
Политика

Жители Кривого Рога захватили котельные и дали в дома отопление

У здания “Криворожгаза” митингующие подожгли автомобильные покрышки [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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В Кривом Роге протестующие подожгли у здания "Криворожгаза" автомобильные покрышкиВ Кривом Роге протестующие подожгли у здания "Криворожгаза" автомобильные покрышкиФото: СОЦСЕТИ
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На Украине жители города Кривой Рог самовольно сорвали пломбы на дверях пяти котельных и дали в жилые дома отопление. Об этом сообщила пресс-секретарь распределительной компании “Криворожгаз” Дарья Орлова.

По ее словам, в понедельник утром в компанию ворвались люди с требованием начать немедленную поставку газа в котельные. Граждане устроили митинг и подожгли автомобильные шины у здания предприятия, так что едкий дым шел прямо в окна. Они не пропустили пожарные машины, которые прибыли тушить огонь.

Жители Кривого Рога подожгли шины из-за отсутствия отопления.

Орлова сообщила, что протестующие мешают бригадам "Криворожгаза" попасть на объекты газовой инфраструктуры, что создает опасность технологической катастрофы в городе, передает ТАСС.

Отметим, у города накопились долги по оплате за газ за прошлые годы. Госкомпания "Криворожская теплоэлектроцентраль" не смогла договориться с "Нафтогазом Украины" по вопросу погашения задолжности. В результате "Нафтогаз" прекратил поставки газа и город с наступлением холодов остался без отопления.

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