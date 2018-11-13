2018-11-13T08:21:51+03:00
Общество

Росавтодор разрешил укладывать асфальт в мороз и легкий снег

Ведомство подготовило методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятной погоде
Ася РОМАНЧУК
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Росавтодор разработал новые рекомендации для укладки асфальтаРосавтодор разработал новые рекомендации для укладки асфальтаФото: REUTERS
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Теперь дорожников нельзя ругать за то, что они делают асфальт в мороз и снег. Росавтодор официально разрешил укладывать дорожное покрытие при минусовой температуре и легких осадках.

В ведомстве вышли новые методические рекомендации, которые описывают технологию работы при неблагоприятных погодных условиях.

В минусовую температуру и при незначительных осадках асфальтоукладчикам разрешено обновлять дорожное покрытие, но при условии соблюдения технологий.

В документе собраны воедино нормы действующих техрегламентов, СНиПов и ГОСТов. Новое издание напомнит сотрудникам о существующих нормах и поможет избежать ошибок.

Укладка асфальта разрешена до -10 градусов. Чтобы не терять время, на дорогу должны быть выведены больше катков. Допустимы легкие осадки, но сама поверхность, куда будет наноситься покрытие, должна быть очищена и высушена терморазогревателем.

Чтобы асфальт дольше сохранял свои качества, рекомендуется покрывать основание дороги битумом.

Если же прогнозируется выпадение осадков более 5 мм в день, то производить работы запрещается.

Эти рекомендации должны помочь увеличить срок службы асфальта. По данным на 2016 года средняя стоимость километра одной полосы нескоростной трассы составляла 44 млн рублей, пишет газета «Известия».

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