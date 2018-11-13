Шведская журналистка заявила, что русские мужчины «ослабли» от тяжелой истории страны

13 Нояб. 12:24 2018-11-13T12:25:13+03:00

Несмотря на такой осуждающий подход к мужской половине населения России Элин Йонссон оправдывает ее Фото: Алиса ТИТКО

Гражданская и две мировых мировых войны не могли, по нее мнению, не ослабить "русский дух"

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Российский мужчины «искалечены» и ослаблены тяжелыми историческими реалиями страны, поэтому в России вся семейная нагрузка лежит на женщинах – такое мнение в своей статье высказала шведская журналистка Элин Йонссон.

«Я сбилась со счёта, сколько знакомых семей в России и на постсоветском пространстве потеряли своё состояние или квартиру. И во многих из них, пока женщина закатывает рукава и берётся за какую-нибудь грязную работу, чтобы прокормить семью, мужчина сидит дома, жалеет себя и пьёт, — говорится в опубликованной изданием SVT статье.

Аналогично, как считает журналистка, мужчины в России подходят и к воспитанию детей – точнее, не занимаются им вообще, ведь большую часть дня проводят на работе, а после предпочитаю отдыхать (пить и жалеть себя дальше, по всей видимости).

Проблема сексизма без внимания журналистки тоже не осталась, по ее убеждению женщинам приходится не только работать и воспитывать отпрысков, но и постоянно бороться за свое рабочее место, ведь российские работодатели крайне скептично относятся к женщинам.

Несмотря на такой осуждающий подход к мужской половине населения России Элин Йонссон оправдывает ее, ведь «они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе, выживших же эти события искалечили».