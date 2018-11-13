2018-11-13T11:46:26+03:00
В мире

В 2018 году во Франции предотвратили шесть терактов

Власти страны предпринимают меры и по предотвращению радикализации в обществе
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
МИД Франции Кристоф Кастанер сообщил о предотвращении шести терактов в стране с начала 2018 года.МИД Франции Кристоф Кастанер сообщил о предотвращении шести терактов в стране с начала 2018 года.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

С начала 2018 года французские спецслужбы предотвратили шесть терактов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFMTV.

«Нам удалось предотвратить шесть терактов за 2018 год. Однако я бы сказал, что на самом деле гораздо больше», - сказал министр. Тем не менее, он также отметил, что террористическая угроза в стране продолжает оставаться на повышенном уровне, не смотря на изменении ее формы

Кастанер сообщил, что с начала года из тюрем вышли 48 человек, осужденных по террористическим статьям. В настоящее время правоохранительные органы проявляют повышенное внимание к этим людям. По словам министра, государство предпринимает меры и по предотвращению радикализации в обществе.

Напомним, в мае этого года фанатик-исламист устроил теракт в Париже, напав на прохожих с ножом. В результате инцидента четверо человек получили ранения. Террористом оказался 21-летний уроженец Чечни, который два года находился под наблюдением спецслужб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Стать первым - хороший знак»: Роза Чемерис прокомментировала свою регистрацию на выборы губернатора Приморья
Россия временно запретила транзит мяса птицы из США в Казахстан
Умерла оперная певица Диана Петриненко
В Москве росгвардейцы спасли провалившегося под лед мужчину
В центре Киева радикалы напали на журналистов
В Совфеде ответили на заявление украинского генерала о «большой войне» с Россией
Болид 17-летней гонщицы вылетел с трассы на Гран-при "Формулы-3"
В Бельгии сформируют подразделение женского спецназа
В православном храме США провели поминальную службу по собаке
В Германии объяснили необходимость создания общеевропейской армии
Латвию, Литву и Эстонию призвали ответить на "провокации" России
Полузащитник "Спартака" назвал Романа Зобнина лучшим футболистом чемпионата России
Лидеры АТЭС впервые не смогли согласовать итоговую декларацию саммита
В Китае пьяный студент случайно купил павлина, свинью и саламандру
Греф заявил, что россияне перестали копить деньги и начали их тратить
В Москве таксист восемь часов ждал пассажирку на улице, чтобы вернуть ей кошелек
«Золотой глобус» Мэрилин Монро ушел с молотка за рекордные $250 тысяч
У делегатов саммита АТЭС возникли трудности с принятием итоговой декларации
В США разбился истребитель времен Второй мировой войны
Медведев выразил соболезнования родным жертв пожаров в Калифорнии
National Interest сообщил, что армия США находится в "серьезном кризисе"
В Словении открыли мемориальную табличку в память о российских военных
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии
Три человека пострадали в результате стрельбы в Лондоне
Мэй заявила, что ее план по Brexit не имеет альтернатив
Украинский генерал заявил о риске “большой войны” с Россией
Трамп получит полный доклад по убийству Хашукджи уже 20 ноября