В 2018 году во Франции предотвратили шесть терактов

13 Нояб. 11:45 2018-11-13T11:46:26+03:00

МИД Франции Кристоф Кастанер сообщил о предотвращении шести терактов в стране с начала 2018 года. Фото: REUTERS

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С начала 2018 года французские спецслужбы предотвратили шесть терактов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFMTV.

«Нам удалось предотвратить шесть терактов за 2018 год. Однако я бы сказал, что на самом деле гораздо больше», - сказал министр. Тем не менее, он также отметил, что террористическая угроза в стране продолжает оставаться на повышенном уровне, не смотря на изменении ее формы

Кастанер сообщил, что с начала года из тюрем вышли 48 человек, осужденных по террористическим статьям. В настоящее время правоохранительные органы проявляют повышенное внимание к этим людям. По словам министра, государство предпринимает меры и по предотвращению радикализации в обществе.

Напомним, в мае этого года фанатик-исламист устроил теракт в Париже, напав на прохожих с ножом. В результате инцидента четверо человек получили ранения. Террористом оказался 21-летний уроженец Чечни, который два года находился под наблюдением спецслужб.