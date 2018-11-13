2018-11-13T13:43:23+03:00
Общество

В Португалии серфера накрыла 20-метровая волна

Видео пугающего момента снял местный житель [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Португалии сервера накрыло 20-метровой волнойВ Португалии сервера накрыло 20-метровой волнойФото: Скриншот с видео
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Австралийский серфер Рассел Бирк едва не утонул, попав под 20-метровую волну. 21-летний молодой человек отдыхал в Португалии, и решил заняться любимым занятием, даже несмотря на плохую погоду. Мужчина встал на доску, не обращая внимание на рекордные волны, и едва не погиб.

Один из отдыхающих на пляже снял на видео момент покорения волны. На кадрах видно, что Бирка, не удержавшего равновесие на гребне волны, буквально «поглотила» бушующая масса воды и пены.

Когда молодой человек наконец выплыл, не прошло и десяти секунд, как его снова накрыла другая волна, передает сайт телеканала «Звезда».

На помощь товарищу немедленно бросился другой серфер. Оседлав гидроцикл, он поплыл навстречу волне. По началу он безуспешно пытался отыскать спортсмена, вглядываясь в мутную воду. Однако спустя некоторое время ему все же удалось отыскать сервера и вытащить его на берег, передает телеканал «360».

Серфера накрыло 20-метровой волной.Молодой человек выжил

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