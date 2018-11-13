В Португалии серфера накрыла 20-метровая волна

13 Нояб. 13:01 2018-11-13T13:43:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Австралийский серфер Рассел Бирк едва не утонул, попав под 20-метровую волну. 21-летний молодой человек отдыхал в Португалии, и решил заняться любимым занятием, даже несмотря на плохую погоду. Мужчина встал на доску, не обращая внимание на рекордные волны, и едва не погиб.

Один из отдыхающих на пляже снял на видео момент покорения волны. На кадрах видно, что Бирка, не удержавшего равновесие на гребне волны, буквально «поглотила» бушующая масса воды и пены.

Когда молодой человек наконец выплыл, не прошло и десяти секунд, как его снова накрыла другая волна, передает сайт телеканала «Звезда».

На помощь товарищу немедленно бросился другой серфер. Оседлав гидроцикл, он поплыл навстречу волне. По началу он безуспешно пытался отыскать спортсмена, вглядываясь в мутную воду. Однако спустя некоторое время ему все же удалось отыскать сервера и вытащить его на берег, передает телеканал «360».