Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового посла республики в РФ. Им стал Владимир Семашко, который ранее исполнял обязанности заместителя премьер-министра страны. Об этом сообщило агентство Белта.
Соответствующее кадровое решение глава белорусского государства принял 13 ноября.
Отметим, что Владимир Семашко также является полпредом республики при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, а также спецпредставителем Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.
Агенство не упоминает, дату вступления в должность посла РФ Семашко.
Ранее Владимир Семашко занимал пост заместителя премьер-министра Белоруссии и первого вице-премьера.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства республики. В результате он отправил двух министров в отставку.