Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в РФ

13 Нояб. 13:21 2018-11-13T13:22:13+03:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового посла республики в РФ. Им стал Владимир Семашко, который ранее исполнял обязанности заместителя премьер-министра страны. Об этом сообщило агентство Белта.

Соответствующее кадровое решение глава белорусского государства принял 13 ноября.

Отметим, что Владимир Семашко также является полпредом республики при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, а также спецпредставителем Белоруссии по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

Агенство не упоминает, дату вступления в должность посла РФ Семашко.

Ранее Владимир Семашко занимал пост заместителя премьер-министра Белоруссии и первого вице-премьера.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства республики. В результате он отправил двух министров в отставку.