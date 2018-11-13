2018-11-13T13:42:18+03:00
Происшествия

Серебренников дал показания по делу о хищении бюджетных средств

Худрук "Гоголь-центра" рассказал суду о своих творческих успехах, подчеркнув, что финансы не входили в его компетенцию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кирилл Серебренников. Фото: Сергей Фадеичев ТАССКирилл Серебренников. Фото: Сергей Фадеичев ТАСС
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Российский режиссёр, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников завершил дачу показаний Мещанскому суду Москвы в рамках дела о хищении более 130 млн рублей, выделенных "Седьмой студии" на проект "Платформа".

Весь процесс занял три заседания. На протяжении всего этого времени режиссер рассказывал суду о своей работе и творческих успехах. При этом мужчина особо подчеркивал, что финансовые вопросы не входили в его компетенцию.

Между тем, Серебренников не стал отрицать, что получал зарплату в размере 100 тысяч рублей, хотя в ведомостях прописаны суммы от 30 до 70 тысяч рублей.

По данным ТАСС, по завершению допроса режиссера к даче показаний приступил бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Он так же, как и остальные фигуранты дела отказался признавать свою вину.

Сотрудничать со следствием решила лишь экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ее дело выделено в отдельное производство, передает сайт kp.ru.

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