2018-11-13T14:00:48+03:00
Политика

В США заявили, что могут остановить строительство "Северного потока-2"

По словам постпреда Штатов в ЕС Гордона Сондленда, у Вашингтона есть для этого "множество" различных инструментов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США обладают средствами, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», заявил американский посол при ЕССША обладают средствами, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», заявил американский посол при ЕСФото: REUTERS
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Соединенные Штаты обладают необходимым количеством различных инструментов для того, чтобы препятствовать строительству российско-немецкого газопровода "Северный поток - 2". Такое заявление сделал постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд.

Он подчеркнул, что пока не готов раскрыть все эти инструменты, поскольку в Вашингтоне надеются на принятие Западом "логики" Белого дома.

"Мы полагаем, что оппозиция "Северному потоку - 2" в ЕС растет, поскольку европейцы все активнее считают, что зависимость от российской энергии - это нехорошее геополитическое решение", - заявил постпред.

По словам Сондленда, в Вашингтоне не хотят, чтобы из-за "геополитического кризиса" люди оставались без газа, однако главной причиной противостояния "Северному потоку - 2" является вовсе не любовь к европейцам. В Белом доме придерживаются мнения, что если страны-члены ЕС уязвимы, то и Соединенным Штатам грозит опасность, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в своем борьбе с неугодным газопроводом США решили объединиться с Украиной. В рамках договоренностей Киев даже готов закупать у Вашингтона дорогое сжиженное топливо.

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