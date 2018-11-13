В США заявили, что могут остановить строительство "Северного потока-2"
Соединенные Штаты обладают необходимым количеством различных инструментов для того, чтобы препятствовать строительству российско-немецкого газопровода "Северный поток - 2". Такое заявление сделал постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд.
Он подчеркнул, что пока не готов раскрыть все эти инструменты, поскольку в Вашингтоне надеются на принятие Западом "логики" Белого дома.
"Мы полагаем, что оппозиция "Северному потоку - 2" в ЕС растет, поскольку европейцы все активнее считают, что зависимость от российской энергии - это нехорошее геополитическое решение", - заявил постпред.
По словам Сондленда, в Вашингтоне не хотят, чтобы из-за "геополитического кризиса" люди оставались без газа, однако главной причиной противостояния "Северному потоку - 2" является вовсе не любовь к европейцам. В Белом доме придерживаются мнения, что если страны-члены ЕС уязвимы, то и Соединенным Штатам грозит опасность, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в своем борьбе с неугодным газопроводом США решили объединиться с Украиной. В рамках договоренностей Киев даже готов закупать у Вашингтона дорогое сжиженное топливо.