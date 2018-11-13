2018-11-13T00:13:57+03:00
Политика

МИД Украины: Киев и Вашингтон договорились противодействовать "Северному потоку-2”

Климкин и Перри заявили, что российский проект “подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность”
Юлия ДИВЕЕВА
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США и Украина будут совместно противодействовать строительству "Северного потока-2"США и Украина будут совместно противодействовать строительству "Северного потока-2"Фото: REUTERS
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Украина и Соединенные Штаты будут совместно противодействовать строительству трубопровода “Северный поток-2”. К такой договоренности пришли министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри.

Как передает пресс-служба украинского МИД, на переговорах в Киеве Перри заявил, что Вашингтон остается противником российских проектов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, которые будут поставлять газ из РФ в Европу.

В канцелярии Климкина отметили, что стороны выразили мнение, что “Северный поток-2” “подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность”. Также министры обсудили сотрудничество в сфере энергетики и усиление энергонезависимости Украины, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Перри 8 ноября на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Кшиштофом Тхужевским, заявил, что Вашингтон по-прежнему не исключает введение санкций за реализацию проекта «Северный поток - 2». А спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в этот же день предостерег европейские страны от участия в проекте газопровода "Северный поток — 2".

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