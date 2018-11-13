Депутаты во втором чтении приняли законопроект о налоге для самозанятых

13 Нояб. 14:57 2018-11-13T14:57:14+03:00

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Депутаты Госдумы приняли в основном, втором чтении законопроект о проведении в четырех субъектах России эксперимента по введению налога для самозанятых.

Согласно тексту законопроекта, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также республике Татарстан введут налог на профессиональный доход.

Предполагается, что платить налог будут индивидуальные предприниматели, которые продают услуги или товары. Они не должны иметь работодателя и привлекать наемных работников по трудовым договорам. Пороговое значение дохода, при котором будет применен данный режим, не более 2,4 млн рублей в год.

Налог будет составлять 4% для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, а 6% для тех, кто что-то продает юридическим лицам и ИП. Известно, что 1,5% из налогов пойдет в Фонд медицинского страхования. Пенсионные взносы станут добровольными.

В тексте указано, что на новый режим налогообложения смогут перейти ИП в том случае, если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Граждане, которые присоединятся к эксперименту, будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении дохода, полученного от своей профессиональной деятельности. Также они не будут платить НДС, кроме ситуации ввоза товаров в Россию.

Регистрацию физических лиц и ИП планируется проводить через мобильное приложение «Мой налог». При расчетах с покупателями приложение будет выдавать фискальный чек, данные которого автоматически будут поступать в налоговый орган.

В законе прописаны также исключения. Перейти на экспериментальное налогообложение не смогут продавцы подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировки. Также воспользоваться налогом не смогут лица, осуществляющие перепродажу товаров и имущественных прав, а еще добытчики полезных ископаемых.

Согласно проекту, в региональные бюджеты хотят направлять 63% дохода от введенного налога,а в бюджет федерального фонда ОМС — 37% доходов.