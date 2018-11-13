2018-11-13T15:42:38+03:00
Происшествия

В Грузии задержан подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной

Хакер Ярослав Сумбаев является также фигурантом дела о хищении средств турфирм
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Евгению Шишкину убили во дворе собственного дома Фото: ТАСС, МВДЕвгению Шишкину убили во дворе собственного дома Фото: ТАСС, МВД
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В Грузии задержан 28-летний уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев, который подозревается в убийстве следователя по особо важным делам транспортной полиции Евгении Шишкиной.

Напомним, что женщину застрелили утром 10 октября возле ее дома в Подмосковье. Именно группа Шишкиной раскрыла дело о мошенничестве с железнодорожными билетами, фигурантом которой является Сумбаев.

Ярослав Сумбаев Фото: facebook.com

Ярослав СумбаевФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Сайт kp.ru писал о том, что всего по данному расследованию проходят 23 человека. Сбежать из страны удалось лишь Ярославу, который считается "мозгом" преступной группировки. По версии правоохранителей, именно он организовывал хищения средств туристических фирм, а также на протяжении полутора лет угрожал следователю в социальных сетях и, возможно, сжег ее автомобиль в рамках запугивания.

Задержание молодого человека состоялось на прошлой неделе в Тбилиси. Подозреваемого остановили на улице и впоследствии провели обыск у него дома. Сейчас рассматривается вопрос о выдаче Сумбаева российским властям. Об этом телеканалу BBC сообщил адвокат хакера Николай Аршинов.

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