Песков прокомментировал одновременные поездки Путина и Медведева за рубеж
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает допустимым одновременные поездки за рубеж Дмитрия Медведева и Владимира Путина.
«Конечно, при планировании поездок (президент и премьер) стараются избегать таких ситуаций как сейчас, однако какой-то четкой установки о недопустимости такого не существует», - сказал Песков.
Напомним, что на данный момент Владимир Путин находится с рабочим визитом в Сингапуре. Дмитрий Медведев накануне отправился в Палермо на конференцию по ситуации в Ливии.
По словам Пескова, сейчас технологии позволяют политикам постоянно быть на связи. Поэтому нет необходимости ограничивать какие-либо поездки.
«Мы живем в век коммуникаций, в век связи. И современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и главе государства, и председателю правительства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся», - пояснил пресс-секретарь.