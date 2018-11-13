Песков прокомментировал одновременные поездки Путина и Медведева за рубеж

13 Нояб. 16:01 2018-11-13T16:01:54+03:00

Дмитрий Песков считает, что одновременные выезды из страны Путина и Медведева не являются критичными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам пресс-секретаря президента, в век связи нет необходимости одному из политиков оставаться в России

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает допустимым одновременные поездки за рубеж Дмитрия Медведева и Владимира Путина.

«Конечно, при планировании поездок (президент и премьер) стараются избегать таких ситуаций как сейчас, однако какой-то четкой установки о недопустимости такого не существует», - сказал Песков.

Напомним, что на данный момент Владимир Путин находится с рабочим визитом в Сингапуре. Дмитрий Медведев накануне отправился в Палермо на конференцию по ситуации в Ливии.

По словам Пескова, сейчас технологии позволяют политикам постоянно быть на связи. Поэтому нет необходимости ограничивать какие-либо поездки.

«Мы живем в век коммуникаций, в век связи. И современные спутниковые и иные средства коммуникации, в том числе закрытые, позволяют и главе государства, и председателю правительства исполнять свои обязанности практически в полном объеме вне зависимости от того, где они находятся», - пояснил пресс-секретарь.