2018-11-13T16:44:31+03:00
Политика

Библиотека, йога и зарядка: Улюкаев рассказал о жизни за решеткой

Бывший министр экономического развития поделился подробностями своих тюремных будней
Алена Басавина
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Улюкаев рассказал, чем занимается в колонииУлюкаев рассказал, чем занимается в колонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Алексей Улюкаев написал письмо журналистам с рассказом о своей жизни в колонии №1 Тверской области. Бывший глава Минэкономразвития признался, что скучает по родным и близким.

По словам Улюкаева, на данный момент он работает в тюремной библиотеке. Свою деятельность он считает интересной.

«Работа в библиотеке довольно интересна и, надеюсь, небесполезна. Библиотека здесь хорошая — более 15 тысяч книг, в основном художественных. Есть отличные издания русской классики — Чехов, Пушкин, Толстой, Гончаров — академические издания 30-х—50-хх годов прошлого века. Неплохо представлена и современная литература 20-го века: Набоков, Платонов, Солженицын, Довлатов, Бродский, Камю, Сартр, Кафка, Оруэлл, Джойс, Эко и др.», - приводит слова Улюкаева сайт news.ru.

Экс-министр сообщил, что старается поддерживать физическую форму с помощью йоги и зарядки на свежем воздухе.

«Физическую форму поддерживаю обыкновенной зарядкой на свежем воздухе: приседания, наклоны, отжимания и так далее. С йогой сейчас похуже — негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю», - написал осужденный.

В письме он отметит, что очень скучает по своим родным и близким. Судить об экономике в нынешнем положении не хочет.

«Боюсь, что судить о теперешнем состоянии экономики было бы с моей стороны безответственно — я не располагаю необходимой для этого информацией», - сказал Улюкаев.

Напомним, что министр экономического развития был задержан в 2016 году по подозрению в вымогательстве и получении взятки в $2 млн наличными. Чиновник был осужден только в мае 2018 года. Суд отправил его в колонию строго режима на 8 лет.

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