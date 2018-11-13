Старший брат Игоря Талькова прокомментировал возобновление расследования убийства певца

13 Нояб. 18:23 2018-11-13T18:26:41+03:00

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Старший брат Игоря Талькова Владимир прокомментировал намерение Следственного комитета возобновить расследование по делу об убийстве музыканта. Об этом он заявил в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Сколько лет-то прошло? 27. Все померли, кто действительно там участвовал...Сейчас надо какую-нибудь сенсацию и вот они нашли какую-то сенсацию и по новой возобновляют», - пояснил Владимир.

Напомним, что Следственный комитет России 13 ноября объявил о возобновлении расследования убийства Игоря Талькова.

Артиста убили 6 октября 1991 года за кулисами концертного зала в Санкт-Петербурге. Спустя 27 лет виновника преступления установить не удалось.

В 2016 году обвинение было предъявлено директору рок-музыканта Валерию Шляфману, однако последний вскоре сбежал в Израиль.

Также по делу об убийстве проходил криминальный авторитет Игорь Малахов. Суд признал его виновным по статье «Незаконное хранение оружия» и дал три года условно.