2018-11-13T18:26:16+03:00
Политика

Навального не выпускают из России за миллионные долги

Блогер не выплатил штрафы и не смог улететь в Европу
Роман ГОЛОВАНОВ
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Соцсети накрыло волной либерального недовольства. Блогеру-оппозиционеру Алексею Навальному не дали улететь из России. Одни кричат про «кровавый режим» , другие паникуют - «закрылся железный занавес». Но на деле все гораздо прозаичнее.

Навальному никто специально не закрывал выезд из страны. Открываем базу данных службы судебных приставов. И видим, что у Алексея в Кировской области есть неоплаченный штраф 2 миллиона 164 тысячи 618 рублей 63 копейки. Из-за этого пограничники не дали ему сесть в самолет. Но блогер божится, что никаких штрафов у него нет, ведь он две недели назад улетал за границу.

Видимо, Навальный, который мнит себя крутым адвокатом, не знает российских законов. Приставы могут запретить выезжать из страны людям, чей долг превышает 30 тысяч рублей. Еще у Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе - с хищением свыше 30 миллионов рублей.

И как же Навальный с непогашенными долгами и судимостью свободно колесил по Европе? Вопрос остается открытым.

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